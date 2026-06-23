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Акции SpaceX обвалились на 16%

Акции американской аэрокосмической корпорации SpaceX снижались третью сессию подряд. За сутки они обвалились на 16,4%, до $154,6 за бумагу, передает The Wall Street Journal.

Акции американской аэрокосмической корпорации SpaceX снижались третью сессию подряд. За сутки они обвалились на 16,4%, до $154,6 за бумагу, передает The Wall Street Journal.

SpaceX 12 июня разместила 555,6 млн акций по цене $135 за бумагу. В тот же день они выросли на 19%. Падение до $154,6 за акцию стало самым низким уровнем с момента проведения IPO.

Рыночная капитализация компании по итогам сессии 22 июня составила чуть более $2 трлн. В момент исторического максимума 16 июня, когда акции SpaceX достигали $225,64 за бумагу, капитализация корпорации составляла $2,99 трлн.