Показы хабаровских мультсериалов прошли на Международном фестивале CICAF в Китае

— Если описать одним словом — интересно. Было много общения, новой информации и потенциала для сотрудничества. Особенно запомнились встречи с представителями китайской стороны и коллегами по цеху. Почти каждый собеседник интересовался технической реализацией нашего мультфильма — всем понравилась эстетика и образы зверей. Примерно через день после встреч несколько компаний начали писать нам в WeChat с запросами на материалы по проекту. Контакты получены, перспективы намечены — работаем дальше, — подчеркнул один из создателей «Рокотески» Владимир Томин.