Показы хабаровских мультсериалов прошли на Международном фестивале CICAF в Китае

Делегация Хабаровского края приняла участие в 22-м Международном фестивале анимации и цифровой культуры (CICAF) в Китае. Свои креативные проекты успешно представили четыре региональные компании, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Полюбившаяся многим жителям Хабаровского края студия «Зеленые камнеежки» представила уже нашумевший анимационный сериал «Абдукция». Напомним, что в мае этого года ребята из Комсомольска-на-Амуре показали его на Международном фестивале «МультПрактика» и победили в номинации «Лучший сериал».
— Для нашей студии это был первый международный опыт, и мы считаем, что он был успешным. Мы пообщались с различными компаниями Китая, которым понравилась наша «Абдукция», а мерч мультсериала получил комплименты. Мы верим, что эта поездка приведет к важному сотрудничеству, — рассказала директор анимационной студии Марина Небожатко.
С презентацией выступила и хабаровская студия «Рокотеска», чей мультпроект «Помойный патруль» получил развитие в еще одном направлении. Совместно с издательством «Булаев Групп» студия разрабатывает серию книг.
— Если описать одним словом — интересно. Было много общения, новой информации и потенциала для сотрудничества. Особенно запомнились встречи с представителями китайской стороны и коллегами по цеху. Почти каждый собеседник интересовался технической реализацией нашего мультфильма — всем понравилась эстетика и образы зверей. Примерно через день после встреч несколько компаний начали писать нам в WeChat с запросами на материалы по проекту. Контакты получены, перспективы намечены — работаем дальше, — подчеркнул один из создателей «Рокотески» Владимир Томин.
Результативность участия хабаровской делегации на Международном фестивале отметил и креативный директор издательского агентства Александр Булаев. По его мнению, идея с привозом одновременно мультфильмов, мерча, книг и игр на азиатский рынок весьма успешна. Такой подход местные жители особенно ценят.
— Хабаровская делегация на iABC-CICAF 2026 — это мощный прорыв для дальневосточной креативной индустрии. Региональные авторы могут выступать наравне с гигантами индустрии. Интерес проявили не только китайские компании, но и международные партнеры. Переговоры ведутся — и это уже огромный успех, — сказал Александр Булаев.
B2B-переговоры с представителями других стран, в том числе Китая, провела директор Международного фестиваля анимационного кино «Анимур» Александра Дубровская. Кроме того, она пригласила каждого к участию в юбилейном фестивале, запланированном на начало октября 2026 года.
— Мы показываем, что Дальний Восток — это не просто граница, а новая точка силы в мировой анимации. Хабаровский край — центр анимации Востока России, и мы доказываем это делом: 13 кинокомпаний в регионе, собственный филиал ВГИК и проекты, которые уже знают в России и узнают в Азии, — добавила Александра Дубровская.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало о приеме заявок на участие в «Анимуре» от мастеров анимационного кино из Китая, США и Франции.