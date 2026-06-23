hh.ru: половина россиян ищут подработку во втором квартале

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Половина граждан России ищут подработку во втором квартале 2026 года. Это следует из исследования hh.ru, которое есть в распоряжении ТАСС.
«Во втором квартале 2026 года 50% россиян рассматривают подработку, следует из опроса более 20 тысяч соискателей», — говорится в сообщении.
Указывается, что чаще всего дополнительный заработок ищут специалисты из сфер красоты и спорта (63% респондентов), искусства, развлечений и массмедиа (58%), науки и образования, а также медицины и фармацевтики (по 57%), маркетинга и рекламы (56%).
Самый высокий интерес к подработке зафиксирован в Республике Коми и Костромской области — по 63% опрошенных из этих регионов рассматривают для себя поиск второй работы помимо основной занятости в течение ближайших трех месяцев, говорится в материале.
Опрос проводился с 1 по 10 апреля 2026 года среди 20 602 российских соискателей, говорится в исследовании.