Россияне переполошились после якобы предложения об изъятии банковских вкладов: KP.RU разъяснил детали

Кроме этого, в Госдуме выступили с инициативой ввести налоговый вычет за отдых детей во всех летних лагерях. В сумму для расчета вычета могут включить расходы на проживание, питание, досуг, спорт и трансфер ребенка, если они входят в стоимость путевки.