Разработчик БПЛА «Аэромакс» начнет подготовку операторов тяжелых дронов

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Авиационный учебный центр «Аэромакс» (входит в ГК «Аэромакс») планирует запустить программу обучения внешних пилотов тяжелого беспилотного воздушного судна весом более 30 кг с сентября 2026 года. Об этом ТАСС сообщили в группе компаний.
В рамках курса предусмотрены дисциплины по изучению воздушного законодательства, основ аэродинамики, навигации и метеорологии, работе с цифровыми сервисами, а также отработке практических навыков на виртуальных тренажерах, симуляторах и реальных беспилотных системах.
«Аэромакс» одним из первых в стране начнет подготовку внешних пилотов тяжелых беспилотников для гражданской авиации. Программу авиационного учебного центра компании уже утвердили в Росавиации. Она учитывает все требования к внешнему пилоту беспилотных воздушных судов максимальной взлетной массой более 30 кг. Старт первого потока планируется в сентябре", — говорится в сообщении.
Как отметили в «Аэромаксе», слушатели программы смогут претендовать на получение свидетельства авиационного персонала. Впоследствии у выпускников появится возможность выполнять полеты в составе летного экипажа беспилотной авиационной системы гражданской авиации, управляя тяжелыми беспилотниками в интересах различных отраслей экономики.
Директор АУЦ «Аэромакс» Олег Сердюк указал на формирующийся спрос на квалифицированных операторов тяжелых дронов в промышленном и инфраструктурном мониторинге, грузовых перевозках и сельском хозяйстве. «Переход от любительского управления дронами к выполнению реальных работ в экономике страны создает новые карьерные траектории для специалистов и выводит рынок беспилотников на качественно новый уровень развития», — подчеркнул он.
С 1 марта 2026 года свидетельство внешнего пилота БАС стало обязательным для операторов, управляющих тяжелыми дронами с земли. Для его получения требуется пройти обучение в авиационном учебном центре, сдать экзамены и подтвердить налет на конкретном типе беспилотника.
Об «Аэромаксе».
АУЦ «Аэромакс» готовит специалистов беспилотной авиации — от пилотирования любительских коптеров и агродронов до специалистов по сертификации, транспортной безопасности, расследованию авиационных происшествий и безопасности полетов.
ГК «Аэромакс» разрабатывает и производит беспилотные авиационные системы, навигационное, бортовое и наземное оборудование. Собственный парк воздушных судов выполняет авиационные задачи по всей России.