Что изменится для работников вредных производств в Казахстане

«По итогам 2025 года численность работников, занятых под воздействием вредных производственных факторов, составила 477 тыс. человек. При этом расходы работодателей на эти гарантии за последние пять лет выросли более чем в два раза — со 140,1 млрд до 310,9 млрд тенге», — сообщила Лязат Актаева.