Что изменится для работников вредных производств в Казахстане

Вместо действующей системы, основанной на перечнях профессий, предлагается перейти к модели, в которой объем льгот будет зависеть от реального уровня профессионального риска на конкретном рабочем месте, передает DKNews.kz.
Эти вопросы обсудили на аппаратном совещании Министерства труда и социальной защиты населения под председательством министра Аскарбека Ертаева.
Вредные условия труда затрагивают почти полмиллиона человек.
С основным докладом выступила генеральный директор Республиканского научно-исследовательского института по охране труда МТСЗН Лязат Актаева.
По ее словам, сегодня в Казахстане действует система из шести видов социальных гарантий для работников, занятых во вредных условиях труда.
В их числе:
сокращенный рабочий день; дополнительный отпуск; повышенная оплата труда; обязательные профессиональные пенсионные взносы; молоко; лечебно-профилактическое питание.
«По итогам 2025 года численность работников, занятых под воздействием вредных производственных факторов, составила 477 тыс. человек. При этом расходы работодателей на эти гарантии за последние пять лет выросли более чем в два раза — со 140,1 млрд до 310,9 млрд тенге», — сообщила Лязат Актаева.
Почему систему хотят изменить.
Как отметили в министерстве, главный недостаток действующей модели заключается в так называемом «списочном» подходе.
Сейчас льготы предоставляются на основании названия профессии, включенной в специальные перечни, а не исходя из реальных условий труда конкретного работника.
По данным МТСЗН, это приводит к ряду проблем:
неравномерному предоставлению социальных гарантий; различиям в отраслевых соглашениях; нормативным противоречиям; снижению адресности мер поддержки.
Кроме того, автоматическое соответствие между ключевыми перечнями профессий сегодня составляет лишь 59%.
Что предлагают в Минтруда.
Для решения этих вопросов ведомство прорабатывает переход к единой риск-ориентированной модели.
Предполагается, что объем социальных гарантий будет напрямую зависеть от фактической степени профессионального риска.
Система будет учитывать несколько уровней риска:
низкий; умеренный; высокий; очень высокий.
Таким образом, льготы планируется привязать не к профессии как таковой, а к реальным условиям труда на конкретном рабочем месте.
Появится единый цифровой реестр.
Одним из ключевых элементов реформы станет создание Единого цифрового реестра профессий и связанных с ними социальных гарантий.
Ожидается, что цифровизация позволит:
автоматизировать процессы назначения льгот; повысить прозрачность решений; сократить бюрократические процедуры; обеспечить более адресную поддержку работников.
Предложения министерства планируется вынести на рассмотрение рабочей группы Республиканской трехсторонней комиссии с участием государства, работодателей и профсоюзов.
Что еще обсуждали на совещании.
Отдельное внимание было уделено вопросам занятости населения и реализации норм новой Конституции.
Руководители профильных департаментов доложили о:
временной занятости школьников и студентов; защите трудовых прав молодежи; исполнении поручений расширенной коллегии ведомства; реализации положений новой Конституции.
По итогам совещания министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев поручил усилить контроль за исполнением обязательств и ускорить процессы цифровизации в сфере охраны труда.
Что это значит.
Предлагаемая реформа может стать одним из самых заметных изменений в системе охраны труда за последние годы. Если новая модель будет внедрена, размер социальных гарантий будет определяться не названием профессии, а фактическими условиями работы человека.
Это позволит сделать систему более справедливой, прозрачной и ориентированной на реальный уровень риска для здоровья работников.