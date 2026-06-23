Женщина намерена взыскать с отеля под Новосибирском 133 тысячи рублей

Истец утверждает, что во время проживания сотрудники гостиницы допустили сразу несколько серьезных нарушений. В их числе он называет срыв сроков заселения, выдачу сломанного и грязного инвентаря, а также неправильную информацию о правилах размещения с питомцами. Кроме того, по словам мужчины, персонал переселил его в другой номер без согласия и вел себя некорректно.