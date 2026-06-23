«Известия»: крупнейшая аптечная сеть России может сменить владельца

По словам источника, близкого к бенефициарам, компания задумалась о реализации бизнеса еще четыре года назад. Тогда же начались поиски потенциальных покупателей. Собеседники «Известий», принимавшие участие в переговорах, отмечают, что сделку тормозит «неразговорчивость» собственников.