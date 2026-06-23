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«Известия»: крупнейшая аптечная сеть России может сменить владельца

Аптечная сеть «Апрель» фактически выставлена на продажу, сообщают «Известия» со ссылкой на топ-менеджера крупной фармкомпании. Информацию о продаже подтвердил источник в крупном инвестбанке, консультант, знакомый с предложением, а также собеседник, участвующий в переговорах.

Аптечная сеть «Апрель» фактически выставлена на продажу, сообщают «Известия» со ссылкой на топ-менеджера крупной фармкомпании. Информацию о продаже подтвердил источник в крупном инвестбанке, консультант, знакомый с предложением, а также собеседник, участвующий в переговорах.

По словам источника, близкого к бенефициарам, компания задумалась о реализации бизнеса еще четыре года назад. Тогда же начались поиски потенциальных покупателей. Собеседники «Известий», принимавшие участие в переговорах, отмечают, что сделку тормозит «неразговорчивость» собственников.

Сеть «Апрель» является одним из лидеров российского фармацевтического рынка. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ее основное операционное юрлицо — ООО «Семейная аптека “Апрель”» — было зарегистрировано в Краснодаре в 2013 году. Собственником и директором компании является Вадим Анисимов.

По итогам 2025 года компания получила чистый убыток в размере 1 млрд руб. при выручке 52,6 млрд руб. Однако по оценкам Forbes, по итогам 2025 года «Апрель» заняла первое место по объему продаж с показателем 259,3 млрд рублей.