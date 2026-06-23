«Банки.ру»: в I квартале половина кредитов самозанятых составили микрозаймы

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Наибольшей популярностью у самозанятых среди кредитных продуктов пользуются микрозаймы, на них пришлось 43,9% оформленных продуктов в первом квартале 2026 года, показала статистика финансового маркетплейса «Банки.ру» (есть у ТАСС).
Далее следуют кредитные карты (12,9%) и потребительские кредиты (11%). Остальные предложения занимают значительно меньшую долю: рефинансирование кредитов — 2,8%, автокредиты — 2,1%, ипотека — 0,5%, рефинансирование ипотеки — 0,1%.
При этом в первом квартале 2026 года доля оформленных микрозаймов сократилась на 9,5 процентных пункта, а кредитных карт — на 4,6 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. На этом фоне вырос интерес к другим продуктам: популярность потребительских кредитов и их рефинансирования увеличилась на 4 процентных пункта и 1,7 процентных пункта соответственно, а автокредитов — на 1,7 процентных пункта. Доля ипотеки возросла на 0,2 процентных пункта, тогда как ее рефинансирование осталось на прежнем уровне. Аналитики связывают это с постепенным снижением ключевой ставки и ростом финансовой активности самозанятых.
Также самозанятые стали запрашивать меньшие суммы по ряду кредитов. Так, средняя сумма потребительского кредита снизилась с 340 тыс. до 276 тыс. рублей (-18,6% за год), а ипотечных программ — с 3,46 млн до 1,94 млн рублей (-44%). При этом по рефинансированию потребкредитов и ипотеки сумма, напротив, выросла: с 527 тыс. до 556 тыс. рублей (+5,4%) и с 1,42 млн до 1,99 млн рублей (+40,7%) соответственно. «Такая картина может говорить об адаптации самозанятых к ужесточению скоринга: по новым кредитам они снижают запрашиваемые суммы, чтобы уложиться в требования по долговой нагрузке, а рефинансирование используют для оптимизации уже имеющихся обязательств», — считают в «Банки.ру».
Сроки кредитования также сокращаются по большинству продуктов, показали данные «Банки.ру». Наиболее заметное снижение зафиксировано по ипотеке. Так, средний срок сократился с 226 до 37 месяцев (-83,6% год к году). Схожую динамику демонстрируют рефинансирование ипотеки (с 103 до 35 месяцев, −66%), потребительские кредиты (с 28 до 17 месяцев, −39,3%), автокредиты (с 58 до 45 месяцев, −22,4%).
Исследование основано на внутренних данных финансового маркетплейса «Банки.ру» за первый квартал 2026 года и аналогичный период 2025 года.