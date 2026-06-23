«Банки.ру»: в I квартале половина кредитов самозанятых составили микрозаймы

Также самозанятые стали запрашивать меньшие суммы по ряду кредитов. Так, средняя сумма потребительского кредита снизилась с 340 тыс. до 276 тыс. рублей (-18,6% за год), а ипотечных программ — с 3,46 млн до 1,94 млн рублей (-44%). При этом по рефинансированию потребкредитов и ипотеки сумма, напротив, выросла: с 527 тыс. до 556 тыс. рублей (+5,4%) и с 1,42 млн до 1,99 млн рублей (+40,7%) соответственно. «Такая картина может говорить об адаптации самозанятых к ужесточению скоринга: по новым кредитам они снижают запрашиваемые суммы, чтобы уложиться в требования по долговой нагрузке, а рефинансирование используют для оптимизации уже имеющихся обязательств», — считают в «Банки.ру».