Роскачество: большинство сервисов доставки еды допускают ошибки при сборе заказа

Как сказано в исследовании, «Перекресток» дважды нарушил полноту заказа и ни разу не предупредил. В обоих случаях недостающие товары просто убрали из доставки без звонка или уведомления, но при этом деньги вернули. Нарушения правил товарного соседства допустили четыре сервиса. «Магнит», «Яндекс лавка», Ozon Fresh и «Лента» в некоторых заказах клали товары, которые не должны лежать рядом, заявили в Роскачестве.