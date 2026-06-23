Роскачество: большинство сервисов доставки еды допускают ошибки при сборе заказа

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Большинство сервисов доставки продуктов при сборе заказа допускают ошибки, только 5 из 12 сервисов собрали заказы без нарушений. Об этом говорится в исследовании Роскачества (текст есть в распоряжении ТАСС).
«Только 5 сервисов из 12 собрали все три заказа без единой ошибки и нарушения. “Самокат”, “Пятерочка”, “Купер”, “Вкусвилл” и Metro привезли все, что было заказано, без лишних согласований, замен и нарушений», — отметили эксперты.
Как сказано в исследовании, «Перекресток» дважды нарушил полноту заказа и ни разу не предупредил. В обоих случаях недостающие товары просто убрали из доставки без звонка или уведомления, но при этом деньги вернули. Нарушения правил товарного соседства допустили четыре сервиса. «Магнит», «Яндекс лавка», Ozon Fresh и «Лента» в некоторых заказах клали товары, которые не должны лежать рядом, заявили в Роскачестве.
«Повреждения товаров — не единичные случаи, а системная проблема. В 6 сервисах из 12 хотя бы в одном заказе были испорчены продукты: от разбитых яиц и мятых помидоров до растаявшего мороженого. Очевидно, некоторые сервисы не уделяют должного внимания упаковке и соблюдению температурного режима», — добавили в организации.
Всего Роскачество проверяло 12 сервисов, среди которых «Азбука вкуса», «Вкусвилл», «Купер», «Лента», «Магнит», Metro, Ozon Fresh, «Перекресток», «Пятерочка», «Самокат», «Яндекс еда» и «Яндекс лавка». Каждый сервис получил три тестовых заказа с одинаковым набором продуктов, которые оформлялись в разное время суток, чтобы проверить работу сервисов в разных условиях.