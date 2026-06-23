«Лаборатория Касперского» отразила 1,4 млрд фишинговых атак за два года

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Решения «Лаборатории Касперского» зафиксировали и отразили более 1,4 млрд попыток фишинговых атак за прошлые два года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе со ссылкой на ESG-отчет компании.