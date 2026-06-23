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«Лаборатория Касперского» отразила 1,4 млрд фишинговых атак за два года

За два года компания также безвозмездно передала свыше 13,5 тыс. лицензий на защитные продукты.

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Решения «Лаборатории Касперского» зафиксировали и отразили более 1,4 млрд попыток фишинговых атак за прошлые два года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе со ссылкой на ESG-отчет компании.

По информации «Лаборатории Касперского», из всех попыток 554 млн пришлись на 2025 год. «Решения компании зафиксировали и отразили более 1,4 млрд попыток переходов по фишинговым и скам-ссылкам», — сказано в отчете.

За два года «Лаборатория Касперского» также безвозмездно передала свыше 13,5 тыс. лицензий на защитные продукты более чем 100 благотворительным фондам и НКО, более 200 — людям с инвалидностью, многодетным семьям.