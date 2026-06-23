Заммэра Москвы: почти 90% водителей перешли на новый сервис оплаты парковок

Приложение «Парковки России» — это персональный мобильный паркомат с набором полезных функций, в котором собрана информация о расположении и тарифах уличных парковок в четырех регионах. После успешного опыта применения в Москве сервис был запущен в Санкт-Петербурге, Подмосковье и Кисловодске. С его помощью можно, в частности, оплатить и продлить парковки разных типов — уличные, со шлагбаумом, коммерческие, частные.