Заммэра Москвы: почти 90% водителей перешли на новый сервис оплаты парковок

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Почти 90% пользователей сервиса «Парковки России» перешли на новую версию приложения с улучшенным дизайном и интерфейсом. Об этом сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.
«Приложение “Парковки России” давно стало главным помощником водителей, а его новая версия делает сервис еще комфортнее. Почти 90% активных пользователей уже обновили приложение», — сказал собеседник агентства.
Тестирование новой версии приложения «Парковки России» завершилось в апреле 2026 года. Ранее Ликсутов сообщал ТАСС, что сервисом постоянно пользуются 2,7 млн человек. В столице через приложение «Парковки России» оплачивают стоянки свыше 95% водителей.
Приложение «Парковки России» — это персональный мобильный паркомат с набором полезных функций, в котором собрана информация о расположении и тарифах уличных парковок в четырех регионах. После успешного опыта применения в Москве сервис был запущен в Санкт-Петербурге, Подмосковье и Кисловодске. С его помощью можно, в частности, оплатить и продлить парковки разных типов — уличные, со шлагбаумом, коммерческие, частные.