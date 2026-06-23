В Красноярском крае открыты более 140 бесплатных площадок для продажи урожая и продукции с огородов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 142 бесплатные торговые площадки, где жители могут продавать продукцию со своих дач и личных подсобных хозяйств, действуют в регионе.
На таких точках жители реализуют излишки овощей, ягод, зелени, рассады, а также дикоросы. Особенно востребованы площадки в летний и осенний сезон, когда идет активный сбор урожая.
В Красноярске работает 59 таких мест. Узнать их адреса можно в районных администрациях.
«Мы видим высокий спрос на такие площадки. Задача муниципалитетов — сделать их доступными и удобными для всех желающих», — цитируют на сайте gnkk.ru заместителя министра промышленности и торговли края Ирину Панину.