«Авито Путешествия»: россияне стали чаще бронировать дома в винных регионах РФ

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Число бронирований домов и коттеджей в винных регионах России выросло на 7%, сообщили ТАСС в «Авито Путешествиях».
«Аналитики выяснили, как обстоят дела с посуточной арендой жилья в восьми винодельческих регионах России и за сколько там можно снять квартиру или дом в этом сезоне. Путешественники стали чаще выбирать варианты за городом: количество бронирований домов и коттеджей за год выросло на 7%», — отмечается в сообщении.
По данным аналитиков, жилье в винных регионах бронируют заранее: квартиры — в среднем за 58 дней до поездки, загородные дома — за 77 дней. Больше всего времени туристы закладывают на планирование поездки в Крым, где жилье за городом бронируют за 122 дня, а квартиры — за 110 дней. А вот наиболее спонтанными можно назвать поездки в Северную Осетию: дома там бронируют за 50 дней до заселения, квартиры — за 33 дня.
Поездка по винным регионам этим летом длится порядка пяти дней. Дольше всего россияне собираются отдыхать в Крыму и Краснодарском крае, где останавливаются в среднем на восемь дней. А на осмотр Волгоградской и Ростовской областей и Северной Осетии выделяют три дня.
Средняя стоимость аренды посуточной квартиры в винных регионах составляет 4 100 рублей, загородного дома — 9 200 рублей. Выгоднее всего можно снять квартиру в Северной Осетии и Ростовской области (по 3 200 рублей за ночь), в Волгоградской области (3 400 рублей) и Дагестане (3 500 рублей). Самая доступная аренда загородного дома — в Ставропольском крае (8 100 рублей), Дагестане (8 200 рублей), Крыму и Краснодарском крае (по 8 300 рублей).
Самый популярный винный регион для аренды загородных домов — Краснодарский край, далее идут Крым и Дагестан. Квартиры наиболее востребованы в тех же направлениях, только третье место занял Ставропольский край. Заметнее всего выросла популярность отдыха в Крыму и Краснодарском крае. Квартиры стали чаще бронировать в Северной Осетии, а загородные дома — в Волгоградской области.