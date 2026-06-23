«Авито Путешествия»: россияне стали чаще бронировать дома в винных регионах РФ

По данным аналитиков, жилье в винных регионах бронируют заранее: квартиры — в среднем за 58 дней до поездки, загородные дома — за 77 дней. Больше всего времени туристы закладывают на планирование поездки в Крым, где жилье за городом бронируют за 122 дня, а квартиры — за 110 дней. А вот наиболее спонтанными можно назвать поездки в Северную Осетию: дома там бронируют за 50 дней до заселения, квартиры — за 33 дня.