Директор «Цифра Брокер» Гришунин назвал основные черты инвестора

Квалифицированные инвесторы — это в основном мужчины в возрасте 45−60 лет. Об этом рассказал директор департамента по работе с ключевыми клиентами «Цифра Брокер» Никита Гришунин в рамках проекта «Какой курс?» на Радио РБК. Он сравнил таких людей с архитекторами, которые «задумываются над каким-то новым своим проектом».
«Если говорить про тенденции последних лет, это значительно более молодой [человек]. Мы сильные притоки видим в людях в возрасте 35−45. В основном это, конечно, предприниматели, топ-менеджеры. Возможно, какие-то стартаперы, которые свой проект продали более крупной компании», — сказал он, добавив, что квалифицированный инвестор должен понимать, что такое рыночные циклы и как в них нужно действовать.
Гришунин добавил, женщин среди квалифицированных инвесторов меньше. Однако их доля «достаточно сильно растет». В основном это топ-менеджеры, предприниматели или же люди, получившие наследство.
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Он добавил, что у квалифицированных инвесторов с крупным капиталом чаще всего на первое место выходит задача не преумножить капитал, а сохранить. По валовому объему в портфелях квалифицированных инвесторов сейчас преобладают облигации, постепенно свою долю «отвоевывают» акции, продолжил эксперт. Наиболее популярным направлением для инвестиций у таких инвесторов Гришунин назвал сферу искусственного интеллекта и инфраструктуры вокруг него.
По мнению Гришунина, через 5−10 лет портрет квалифицированного инвестора будет примерно таким же, как и сегодня.
По данным Банка России на конец 2025 года в России на 40 млн розничных инвесторов приходится 98% неквалифицированных инвесторов. При этом у 44% инвесторов размер портфеля не превышает 100 тыс. руб. Из 40 млн только 5,5 млн инвесторов имели активы на своих счетах. В целом средний размер портфеля розничного инвестора в 2025 году составил 2,2 млн руб.
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