Какие зарплаты предлагают на летних подработках в Казахстане

Одной из самых распространённых вакансий для студентов остаётся работа промоутером. Здесь не нужно профильного образования, а задачи ограничиваются раздачей листовок, участием в рекламных мероприятиях и информированием клиентов. В среднем работодатели предлагают зарплаты в районе 106 000 тенге. Небольшие оклады компенсируются частичной занятостью, гибким графиком и отсутствием строгих требований.