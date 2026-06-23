Какие зарплаты предлагают на летних подработках в Казахстане

Подработки для студентов: как заработать и накопить деньги летом
Студентам сложно найти постоянную работу и продолжать учёбу, поэтому многие выбирают подработки. Лето — отличная возможность найти временную работу и подкопить деньги на свои цели, не отвлекаясь на обучение.
Сколько платят промоутерам
Одной из самых распространённых вакансий для студентов остаётся работа промоутером. Здесь не нужно профильного образования, а задачи ограничиваются раздачей листовок, участием в рекламных мероприятиях и информированием клиентов. В среднем работодатели предлагают зарплаты в районе 106 000 тенге. Небольшие оклады компенсируются частичной занятостью, гибким графиком и отсутствием строгих требований.
Сколько платят в общепите
Традиционно высокий спрос наблюдается на персонал заведений общественного питания. С началом тёплого сезона кафе, рестораны и летние террасы увеличивают штат. Официантам платят 212 000 тенге, барменам и бариста — 213 000 тенге. Преимущество — возможность получать чаевые, что особенно привлекательно в «высокий» сезон.
Сколько платят кассирам и администраторам
Сфера розничной торговли и клиентского сервиса активно привлекает молодых соискателей. Средняя зарплата летом составила 260 000 тенге. Позиции в этой сфере позволяют студентам не только подзаработать, но и получить навыки коммуникации, организации процессов и работы с клиентами.
Сколько платят операторам call-центров
Летом наблюдается спрос на операторов call-центров, диспетчеров и специалистов по обработке обращений клиентов. Эта сфера оказалась самой высокодоходной среди массовых направлений — средний оклад составляет 357 000 тенге. Объясняется необходимостью постоянного взаимодействия с клиентами, работы с информационными системами и ответственности за качество обслуживания.
Сколько платят за специальные навыки
Не все студенты готовы идти туда, где платят больше. Многие предпочитают подработку по специальности. Где пригодятся специальные навыки:
Фотографы и видеографы: средняя зарплата 124 000 тенге;
Специалисты по созданию текстового контента: в среднем 3 583 тенге;
Репетиторы, преподаватели и тьюторы: в среднем 4 162 тенге.
Важно: в таких объявлениях указывается стоимость отдельной услуги или занятия, а не ежемесячный доход. Поэтому эти цифры нельзя сравнивать с традиционными окладами.