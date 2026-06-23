Казахстан задействует европейские спутники для изучения водных ресурсов и почвы

«В рамках проекта будут объединены аналитические решения и спутниковые технологии Hydrosat, включая модели обработки спутниковых и наземных данных, расчеты показателей эвапотранспирации, влажности почвы и состояния сельскохозяйственных культур, с инфраструктурными и операционными возможностями АО “НК “Қазақстан Ғарыш Сапары” по организации полевых работ, эксплуатации оборудования и взаимодействию с землепользователями на пилотных территориях Жамбылской области”, — отметили в ведомстве.