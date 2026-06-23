Казахстан задействует европейские спутники для изучения водных ресурсов и почвы

АСТАНА, 23 июн — Sputnik. АО «Национальная компания “Қазақстан Ғарыш Сапары” и люксембургская компания Hydrosat S.à.r.l. подписали договор о совместной деятельности.
Компания специализируется на спутниковой аналитике в области управления водными ресурсами и сельского хозяйства.
Встреча прошла в рамках госвизита Касым-Жомарта Токаева в Бельгию, в делегацию вошли министр науки и высшего образования Саясат Нурбек и министр ИИ Жаслан Мадиев, а также представители госкомпаний и бизнеса.
«Документ предусматривает реализацию пилотного проекта “Управление водными ресурсами в Казахстане с использованием Copernicus и Hydrosat”, направленного на получение верифицированных данных и аналитики для повышения эффективности водопользования, управления ирригацией и оценки использования водных ресурсов», — сообщает министерство ИИ и цифрового развития.
Copernicus — это крупнейшая в мире госпрограмма наблюдения за Землей, финансируемая Европейским Союзом.
Hydrosat — это компания, развертывающая собственную сеть малых спутников, оснащенных высокоточными термальными инфракрасными датчиками.
«В рамках проекта будут объединены аналитические решения и спутниковые технологии Hydrosat, включая модели обработки спутниковых и наземных данных, расчеты показателей эвапотранспирации, влажности почвы и состояния сельскохозяйственных культур, с инфраструктурными и операционными возможностями АО “НК “Қазақстан Ғарыш Сапары” по организации полевых работ, эксплуатации оборудования и взаимодействию с землепользователями на пилотных территориях Жамбылской области”, — отметили в ведомстве.
Соглашение предусматривает дальнейшее масштабирование результатов проекта на территории Казахстана и государств Центральной Азии.
«Достигнутые договоренности будут способствовать развитию экосистемы искусственного интеллекта в Казахстане, укреплению международного научного сотрудничества и внедрению передовых технологий в экономику, образование и государственное управление», — подчеркнули в министерстве.
Еще казахстанская делегация подписала соглашения о сотрудничестве с Гентским университетом и KU Leuven — ведущими научно-образовательными центрами Европы. Документы предусматривают проведение совместных исследований, создание международных научных команд, академическую мобильность, подготовку кадров и реализацию технологических проектов в рамках сотрудничества Казахстана с ЕС и программы Horizon Europe.