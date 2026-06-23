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Казахстан задействует европейские спутники для изучения водных ресурсов и почвы

Республика заключила договор с компаниями Люксембурга и Бельгии.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 23 июн — Sputnik. АО «Национальная компания “Қазақстан Ғарыш Сапары” и люксембургская компания Hydrosat S.à.r.l. подписали договор о совместной деятельности.

Компания специализируется на спутниковой аналитике в области управления водными ресурсами и сельского хозяйства.

Встреча прошла в рамках госвизита Касым-Жомарта Токаева в Бельгию, в делегацию вошли министр науки и высшего образования Саясат Нурбек и министр ИИ Жаслан Мадиев, а также представители госкомпаний и бизнеса.

«Документ предусматривает реализацию пилотного проекта “Управление водными ресурсами в Казахстане с использованием Copernicus и Hydrosat”, направленного на получение верифицированных данных и аналитики для повышения эффективности водопользования, управления ирригацией и оценки использования водных ресурсов», — сообщает министерство ИИ и цифрового развития.

Copernicus — это крупнейшая в мире госпрограмма наблюдения за Землей, финансируемая Европейским Союзом.

Hydrosat — это компания, развертывающая собственную сеть малых спутников, оснащенных высокоточными термальными инфракрасными датчиками.

«В рамках проекта будут объединены аналитические решения и спутниковые технологии Hydrosat, включая модели обработки спутниковых и наземных данных, расчеты показателей эвапотранспирации, влажности почвы и состояния сельскохозяйственных культур, с инфраструктурными и операционными возможностями АО “НК “Қазақстан Ғарыш Сапары” по организации полевых работ, эксплуатации оборудования и взаимодействию с землепользователями на пилотных территориях Жамбылской области”, — отметили в ведомстве.

Соглашение предусматривает дальнейшее масштабирование результатов проекта на территории Казахстана и государств Центральной Азии.

«Достигнутые договоренности будут способствовать развитию экосистемы искусственного интеллекта в Казахстане, укреплению международного научного сотрудничества и внедрению передовых технологий в экономику, образование и государственное управление», — подчеркнули в министерстве.

Еще казахстанская делегация подписала соглашения о сотрудничестве с Гентским университетом и KU Leuven — ведущими научно-образовательными центрами Европы. Документы предусматривают проведение совместных исследований, создание международных научных команд, академическую мобильность, подготовку кадров и реализацию технологических проектов в рамках сотрудничества Казахстана с ЕС и программы Horizon Europe.