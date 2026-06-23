Почему резкое повышение зарплат не сделает казахстанцев богаче, объяснил эксперт

Среди решений могут быть: повышение цен на товары или услуги, сокращение расходов на качественные товары и оборудование, отказ от части инвестиций, уменьшение количества сотрудников. В результате зарплаты увеличатся, но работники столкнутся с тем, что их товары и услуги также подорожали — другие компании подстраиваются под новые условия.