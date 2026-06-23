Почему резкое повышение зарплат не сделает казахстанцев богаче, объяснил эксперт

На фоне высокой инфляции казахстанцы стремятся к повышению доходов, чтобы прирост заработанных средств покрывал подорожание товаров и услуг. Однако работодатели могут не спешить с повышениями по разным причинам: от экономических сложностей до личных решений руководства. Поэтому часто среди казахстанцев возникает идея, что можно заставить компании повысить оклад работникам через решение государства.
Обычно считается, что это позволит населению стать богаче и платежеспособнее. Однако экономист Руслан Султанов отмечает, что такой подход не учитывает реальных механизмов работы экономики и может иметь негативные последствия.
Зарплата не создает богатство, а распределяет уже созданную стоимость. Бизнес должен создать продукт или услугу и реализовать их, чтобы из вырученных средств выплатить оклад каждому работнику. Если приказать компании повысить зарплаты, дополнительные деньги будут выделены за счет сокращения других статей расходов или увеличения дохода.
Среди решений могут быть: повышение цен на товары или услуги, сокращение расходов на качественные товары и оборудование, отказ от части инвестиций, уменьшение количества сотрудников. В результате зарплаты увеличатся, но работники столкнутся с тем, что их товары и услуги также подорожали — другие компании подстраиваются под новые условия.
Прирост оклада съест инфляция. Люди начинают получать больше денег, но через некоторое время выясняется, что продукты, аренда жилья и другие вещи тоже подорожали. В магазине ощущение богатства оказывается скромнее.
Это не значит, что зарплаты нельзя повышать. Доход работников должен расти, но по экономическим причинам, а не по государственному решению. Устойчивый рост зарплат происходит, когда работники производят больше товаров или услуг, а компании становятся эффективнее.
Сначала появляется новая ценность, потом появляются деньги. Попытки поменять этот порядок история наблюдала много раз, но результат обычно менее впечатляющий, чем обещания в начале. Высокие зарплаты делают людей богаче, только когда за ними стоит высокая производительность.