Красноярцев приглашают на федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

Организаторы подготовили программу и для семей с детьми. Для маленьких посетителей будет работать игровая площадка с помощником по присмотру за детьми. Школьникам и подросткам предложат профориентационные мероприятия, консультации специалистов и тестирование для определения профессиональных склонностей.