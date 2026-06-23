Красноярцев приглашают на федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 26 июня состоится федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».
Ярмарка традиционно объединяет работодателей и соискателей. Участники смогут познакомиться с вакансиями ведущих предприятий региона, пройти собеседования, получить консультации специалистов и принять участие в тренингах.
Организаторы подготовили программу и для семей с детьми. Для маленьких посетителей будет работать игровая площадка с помощником по присмотру за детьми. Школьникам и подросткам предложат профориентационные мероприятия, консультации специалистов и тестирование для определения профессиональных склонностей.
Мероприятие начнется в 10:00 в МВДЦ «Сибирь» на улице Авиаторов, 19, сообщает мэрия.
Мероприятия ярмарки пройдут не только в Красноярске, но и в других городах и районах края. Ярмарка проводится при поддержке национального проекта «Кадры».
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