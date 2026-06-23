Почти 39 млн тенге штрафов: за что сотни организаций наказали в Казахстане

С начала года социнспекторы провели 485 проверок
На сайте Министерства труда и социальной защиты населения сообщили о результатах работы социнспекторов за текущий год. За этот период было проведено 485 проверок, из которых:
212 проверок были внеплановыми;
167 проверок проводились в рамках профилактического контроля;
106 проверок были инициированы по требованию прокуратуры.
Проверены различные организации
В ходе проверок были охвачены следующие организации:
Государственные и квазигосударственные организации: 56;
Объекты здравоохранения: 23;
Учреждения образования: 94;
Организации социальной защиты: 238;
Объекты культуры: 12;
Объекты спорта: 1;
Объекты транспортной инфраструктуры: 3;
Объекты общепита: 5;
Объекты торговли: 29;
Другие организации: 29.
Результаты проверок
По итогам проверок было выдано 303 предписания об устранении выявленных нарушений. Кроме того, было наложено 185 штрафов, общая сумма которых составила более 38,9 млн тенге.
Проверка доступности объектов для маломобильных групп населения
Департамент Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по городу Алматы провел внеплановую проверку объектов образования на предмет их доступности для маломобильных групп населения. По результатам проверки были выданы представления об устранении выявленных нарушений, а ответственные лица привлечены к административной ответственности.