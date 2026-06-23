Почти 39 млн тенге штрафов: за что сотни организаций наказали в Казахстане

Департамент Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по городу Алматы провел внеплановую проверку объектов образования на предмет их доступности для маломобильных групп населения. По результатам проверки были выданы представления об устранении выявленных нарушений, а ответственные лица привлечены к административной ответственности.