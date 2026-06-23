Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На ремонт дорог в Омске и Большереченском районе направят 122 миллиона рублей

Средства распределят в рамках программы развития транспортной системы региона.

Источник: Om1 Омск

В Омской области на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения направят 122 млн рублей. Решение принято в рамках программы «Развитие транспортной системы в Омской области» и конкурсного отбора субсидий муниципальным бюджетам на 2026 год.

Финансирование выделено по поручению губернатора Виталия Хоценко. Общий объём субсидий составит 122 млн рублей.

Средства направят на ремонт дорожной сети в Омске и Большереченском районе.

В Омске планируется отремонтировать участки улиц Съездовская, Куйбышева, Декабристов и Фрунзе. В Большеречье работы проведут на участке улицы Победы.

Власти региона отмечают, что программа направлена на развитие и обновление транспортной инфраструктуры муниципалитетов.