На ремонт дорог в Омске и Большереченском районе направят 122 миллиона рублей

В Омской области на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения направят 122 млн рублей. Решение принято в рамках программы «Развитие транспортной системы в Омской области» и конкурсного отбора субсидий муниципальным бюджетам на 2026 год.
Финансирование выделено по поручению губернатора Виталия Хоценко. Общий объём субсидий составит 122 млн рублей.
Средства направят на ремонт дорожной сети в Омске и Большереченском районе.
В Омске планируется отремонтировать участки улиц Съездовская, Куйбышева, Декабристов и Фрунзе. В Большеречье работы проведут на участке улицы Победы.
Власти региона отмечают, что программа направлена на развитие и обновление транспортной инфраструктуры муниципалитетов.