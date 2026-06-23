Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Внутренняя торговля Казахстана выросла на 5,6% за пять месяцев

Астана. 23 июня. КазТАГ — По итогам января-мая 2026 года индекс физического объема внутренней торговли Казахстана составил 105,6% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает пресс-служба бюро национальной статистики (БНС).

Источник: КазТАГ

«По итогам января-мая 2026 года внутренняя торговля Казахстана продемонстрировала положительную динамику. Индекс физического объема отрасли “Торговля” составил 105,6% к аналогичному периоду прошлого года», — говорится в сообщении.

Объем оптовой торговли по итогам января-мая достиг Т19,6 трлн, что на 6,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, обеспечив основной вклад в рост торговой отрасли.

«Положительная динамика сохраняется и в розничном сегменте. За пять месяцев объем розничной торговли составил Т9 трлн, увеличившись на 3,6% в сопоставимых ценах», — отметили в БНС.

Лидирующие позиции по объемам торговли сохраняются за Алматы, на долю которого приходится 34,5% общего объема, а также за Астаной (13,9%), Атырауской (11,5%) и Карагандинской областями (6,1%), и городом Шымкент (5%).