Внутренняя торговля Казахстана выросла на 5,6% за пять месяцев

«По итогам января-мая 2026 года внутренняя торговля Казахстана продемонстрировала положительную динамику. Индекс физического объема отрасли “Торговля” составил 105,6% к аналогичному периоду прошлого года», — говорится в сообщении.
Объем оптовой торговли по итогам января-мая достиг Т19,6 трлн, что на 6,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, обеспечив основной вклад в рост торговой отрасли.
«Положительная динамика сохраняется и в розничном сегменте. За пять месяцев объем розничной торговли составил Т9 трлн, увеличившись на 3,6% в сопоставимых ценах», — отметили в БНС.
Лидирующие позиции по объемам торговли сохраняются за Алматы, на долю которого приходится 34,5% общего объема, а также за Астаной (13,9%), Атырауской (11,5%) и Карагандинской областями (6,1%), и городом Шымкент (5%).