На омской Московке продают недострой советского завода

В следующий четверг, 2 июля 2026 года, состоятся торги за право приобретения недвижимости, расположенной в Омске на углу улиц 6-й Ленинградской и 6-й Станционной (Старая Московка). Речь идет о недостроенном заводе нестандартного оборудования с полувековой историей и земельном участке площадью свыше 11 гектаров.
«Останки» заводских строений совокупной площадью свыше 5 тысяч «квадратов», включая возвышающуюся над территорией башню, оценивают немногим выше 23 миллионов рублей. Напомним, самые ранние из них относятся к 1970-м годам, когда принято решение о строительстве предприятия, которое должно было специализироваться на выпуске нестандартного оборудования для применения в оборонной отрасли. В 1990-е стройка прекратилась. В состав муниципальной собственности комплекс недостроев вошел к началу 2020-х годов.
Выкупная стоимость крупного земельного надела, подходящего для размещения офисного строения, автостоянки или организации коммунального обслуживания, оказалась значительно выше — около 134,76 миллиона рублей.