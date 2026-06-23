На омской Московке продают недострой советского завода

«Останки» заводских строений совокупной площадью свыше 5 тысяч «квадратов», включая возвышающуюся над территорией башню, оценивают немногим выше 23 миллионов рублей. Напомним, самые ранние из них относятся к 1970-м годам, когда принято решение о строительстве предприятия, которое должно было специализироваться на выпуске нестандартного оборудования для применения в оборонной отрасли. В 1990-е стройка прекратилась. В состав муниципальной собственности комплекс недостроев вошел к началу 2020-х годов.