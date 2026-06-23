Сеульский фондовый рынок падает второй день подряд

Во вторник утром южнокорейские фондовые индексы продолжили падение, что было вызвано резким обесцениванием акций крупных компаний, в частности, в технологическом секторе. Основной индекс Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) снизился на 4,27%, что составило 389,16 пункта, и к 11:20 утра достиг отметки 8725,39. Это падение произошло на фоне общего негативного тренда на американских рынках, где индекс Nasdaq, включающий множество технологических компаний, снизился на 1,3%. Сообщает Ренхап.
Влияние американских рынков: Падение акций на американских фондовых биржах, особенно в технологическом секторе, оказало значительное давление на южнокорейские индексы. Ожидания повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США также способствовали негативным настроениям среди инвесторов.
Слабые показатели местных компаний: Акции ведущих производителей полупроводников, таких как SK hynix и Samsung Electronics, упали на 5,34% и 4,95% соответственно. Акции Samsung Electro-Mechanics, дочерней компании Samsung, снизились на 8,57%. В автомобильном секторе акции Hyundai Motor и Kia упали на 8,43% и 6,41% соответственно.
На валютном рынке корейская вона также испытала давление, торгуясь по курсу 1,5337 за доллар США, что на 3,3 воны выше, чем на предыдущей сессии. Это может быть связано с общим ухудшением настроений на финансовых рынках и бегством инвесторов в более безопасные активы.
Падение южнокорейских фондовых индексов подчеркивает высокую чувствительность местного рынка к внешним экономическим факторам и глобальным трендам. Инвесторы будут внимательно следить за дальнейшими изменениями как на местных, так и на международных рынках, чтобы оценить возможные последствия для своих инвестиций.
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