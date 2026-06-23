Сеульский фондовый рынок падает второй день подряд

На валютном рынке корейская вона также испытала давление, торгуясь по курсу 1,5337 за доллар США, что на 3,3 воны выше, чем на предыдущей сессии. Это может быть связано с общим ухудшением настроений на финансовых рынках и бегством инвесторов в более безопасные активы.