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Лукашенко подписал закон, связанный с автодорогами в Беларуси

Лукашенко подписал закон с изменениями для владельцев и пользователей дорог.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, регламентирующий изменения в вопросах дорожной деятельности, сообщила пресс-служба президента.

Документ определил права, обязанности и ответственность владельцев и пользователей автодорог в Беларуси. Он направлен на создание современной правовой базы в целях обеспечения экономики и населения качественными, безопасными и надежными транспортными услугами.

Например, в Беларуси создают информационный фонд в области дорожной деятельности, который позволит обеспечивать дорожное хозяйство актуальной информацией, связанной со строительством и ремонтом дорог. Еще установлены особенности в разработке проектной документации, возведении, реконструкции, эксплуатации и капитальном ремонте автодорог, закреплены принципы формирования сметной стоимости работ.

Также закон уточнил регламенты эксплуатации дорог, определил правила организации и проведения диагностики трасс и дорожных сооружений на автодорогах. Учтены особенности правового регулирования в дорожной деятельности относительно аварийных и предаварийных сооружений.

Ранее «Комсомолка» писала, что власти готовят важные изменения по дорогам в Беларуси — что меняется.

Тем временем «Беларусь 1» раскрыл жалобу Лукашенко об афере в Гомеле, где потерпевшие 236 человек и три банка.

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