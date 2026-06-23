В Казахстане отобрали 32 объекта для строительства малых ГЭС

«В рамках утвержденной РГП “Казводхоз” Дорожной карты по повышению потенциала малой гидроэнергетики на водохозяйственных сооружениях предприятием отобраны 32 объекта для строительства малых ГЭС. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на строительство малых гидроэлектростанций на Самаркандском водохранилище в Карагандинской области, Каргалинском водохранилище в Актюбинской области и Каракольском водохранилище в области Абай», — говорится в сообщении.
Также предприятием ведутся расчеты для подготовки проектной документации по 23 объектам. В числе приоритетных в рамках Дорожной карты определены Каратомарское и Верхне-Тобольское водохранилища в Костанайской области, магистральный канал «Аяк-Кунчан» в области Жетысу, а также Большой Келесский магистральный канал в Туркестанской области.
Кроме того, для размещения малых ГЭС на транзитных участках Большого Алматинского канала в Енбекшиказахском районе РГП «Казводхоз» подписало меморандум о сотрудничестве с частным инвестором.
«По итогам реализации всех проектов общий объем выработки электроэнергии на объектах РГП “Казводхоз” составит 30 МВт в год. На балансе предприятия уже имеются три малых ГЭС: на Сергеевском гидроузле в Северо-Казахстанской области, на Интумакском водохранилище в Карагандинской области и на гидроузле “Достык” на реке Хоргос», — сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.