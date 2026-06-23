Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане отобрали 32 объекта для строительства малых ГЭС

Астана. 2 июня. КазТАГ — В рамках Дорожной карты по развитию малой гидроэнергетики РГП «Казводхоз» отобрало 32 водохозяйственных объекта для строительства малых гидроэлектростанций (ГЭС), сообщает пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации.

Источник: КазТАГ

«В рамках утвержденной РГП “Казводхоз” Дорожной карты по повышению потенциала малой гидроэнергетики на водохозяйственных сооружениях предприятием отобраны 32 объекта для строительства малых ГЭС. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на строительство малых гидроэлектростанций на Самаркандском водохранилище в Карагандинской области, Каргалинском водохранилище в Актюбинской области и Каракольском водохранилище в области Абай», — говорится в сообщении.

Также предприятием ведутся расчеты для подготовки проектной документации по 23 объектам. В числе приоритетных в рамках Дорожной карты определены Каратомарское и Верхне-Тобольское водохранилища в Костанайской области, магистральный канал «Аяк-Кунчан» в области Жетысу, а также Большой Келесский магистральный канал в Туркестанской области.

Кроме того, для размещения малых ГЭС на транзитных участках Большого Алматинского канала в Енбекшиказахском районе РГП «Казводхоз» подписало меморандум о сотрудничестве с частным инвестором.

«По итогам реализации всех проектов общий объем выработки электроэнергии на объектах РГП “Казводхоз” составит 30 МВт в год. На балансе предприятия уже имеются три малых ГЭС: на Сергеевском гидроузле в Северо-Казахстанской области, на Интумакском водохранилище в Карагандинской области и на гидроузле “Достык” на реке Хоргос», — сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.