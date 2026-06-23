В Казахстане отобрали 32 объекта для строительства малых ГЭС

«По итогам реализации всех проектов общий объем выработки электроэнергии на объектах РГП “Казводхоз” составит 30 МВт в год. На балансе предприятия уже имеются три малых ГЭС: на Сергеевском гидроузле в Северо-Казахстанской области, на Интумакском водохранилище в Карагандинской области и на гидроузле “Достык” на реке Хоргос», — сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.