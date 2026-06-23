Названы города ЦФО, где цены на жилье растут медленнее зарплат

В группу городов, где и зарплаты, и цены увеличились сильнее, чем в среднем по РФ, вошли в основном места со сравнительно низким уровнем заработной платы и цен на жилье. Сюда попало шесть городов ЦФО: Тамбов, Белгород, Воронеж, Курск, Брянск и Смоленск. Учитывая низкую базу, даже небольшие изменения в размере доходов или стоимости жилья здесь дают заметный процентный рост. Лидером по динамике цен на квартиры в округе оказался Курск (145 тысяч рублей за квадратный метр) — очевидно, в связи с перетоком населения из приграничных сельских районов. Большой прирост (19 процентов) показал и Смоленск, где стоимость вторички одна из самых скромных (105 тысяч за «квадрат»). Высокую планку — 122 тысячи за метр — держат белгородские продавцы, несмотря на миграцию жителей в более спокойные регионы. Тем не менее в «Циане» полагают, что рост цен мог бы быть и более выразительным: за год они поднялись на 12 процентов, а предлагаемая зарплата — на 16.