Российский рынок акций снизился на 1,21% на старте утренней сессии

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7:00 снижался на 1,21%, до 2290,27 пункта. Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6:50 до 9:50 мск. Основная сессия проходит с 9:50 до 19:00 мск. В это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX).