Машины омичей засыпало пеплом: в ТГК-11 сделали заявление

«К сожалению, ТЭЦ не может работать без воздействия на окружающую среду. Дым из труб — часть технологического процесса любой ТЭЦ, работающей на угле. При этом деятельность станций АО “ТГК-11” осуществляется на основании проектных решений и природоохранного законодательства РФ. Все выбросы занормированы, у компании есть комплексное экологическое разрешение, выданное надзорными органами», — говорится в заявлении ТГК-11.