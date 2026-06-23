Машины омичей засыпало пеплом: в ТГК-11 сделали заявление

"Снова ТЭЦ-5. Снова ТГК-11 видимо работает без фильтрации.
Пепел оседает на машинах, во дворах и на наших легких.
Снова мы этим дышим", — говорится в жалобе анонимного автора.
К посту прилагаются фотографии автомобильных стекол, покрытых мелкими частицами — предположительно, пеплом.
В ТГК-11 прокомментировали пост, указав, что без выбросов ТЭЦ работать не может.
«К сожалению, ТЭЦ не может работать без воздействия на окружающую среду. Дым из труб — часть технологического процесса любой ТЭЦ, работающей на угле. При этом деятельность станций АО “ТГК-11” осуществляется на основании проектных решений и природоохранного законодательства РФ. Все выбросы занормированы, у компании есть комплексное экологическое разрешение, выданное надзорными органами», — говорится в заявлении ТГК-11.
Добавим, в последние ночи в Омске и области действовал режим неблагоприятных метеоусловий — в такие периоды в воздухе плохо рассеиваются вредные примеси.