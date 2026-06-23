Продажи подержанных машин в мае выросли на 4%

В мае продажи легковых автомобилей с пробегом в России увеличились на 4,2% год к году и достигли 511,5 тыс. штук, следует из данных «Автостата». За пять месяцев рынок прибавил 4,9% (2,38 млн штук). Участники рынка связывают устойчивый спрос с высокими ценами на новые автомобили, крепким рублем и опасениями, что льготный утильсбор могут вскоре свернуть.