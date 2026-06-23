Более 26% за год: как изменились цены на кофе

В Казахстане сохраняется высокий темп удорожания кофе с лета прошлого года. Это затрагивает как розничный сегмент, так и сферу общественного питания. Согласно данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, в мае 2026 индекс потребительских цен на кофе составил 126,3% в годовом выражении.
Динамика годовых индексов показывает последовательное увеличение: со 116% в мае 2025-го показатель поднялся до 129,4% в апреле текущего года. После чего в мае 2026 года несколько снизился. Это отражает нарастающее инфляционное давление на категорию — даже с учётом сезонных колебаний годовой прирост остаётся стабильно высоким, превышая 20% с августа прошлого года.
Колебания в помесячной динамике также подтверждают сохранение инфляционного тренда. Месячные индексы чаще всего оставались в диапазоне 101,5%-103,3%. При этом в отдельные месяцы наблюдались показатели в пределах 100,1%-100,5%, что отражало некоторое снижение темпов роста, однако сам тренд на удорожание не менялся ни разу — индексы стабильно оставались выше 100%.
Так как внутренний рынок кофе Казахстана полностью зависит от импорта, соответственно, на цены на стаканчик капучино в городах РК влияет очень много внешних факторов: от дождей в Бразилии до удорожания морской логистики. Добавляются в эту цепочку также и внутренние факторы — собственные инфляционные процессы, удорожание стоимости рабочей силы в общепите, рост цен на сопутствующие товары (молоко, сахар
Данные БНС подтверждают: на рост потребительских цен в первую очередь повлияло удорожание на уровне опта. Сравним: в мае этого года цены оптовиков выросли в годовом выражении на 19,2%, потребительские цены на кофе — на 26,3%.
Анализ индекса цен оптовых продаж к аналогичному месяцу предыдущего года показывает, что рост стоимости кофе и его заменителей носил неоднородный характер по сегментам. Продукция из стран СНГ демонстрировала более выраженную волатильность и в целом более высокие темпы удорожания — в отдельные месяцы индекс превышал 139%. Тогда как индексы на товары из стран вне СНГ росли более плавно и к маю 2026 года снизились до 111,2%. Так как государства СНГ, как и Казахстан, не являются крупными производителями кофе, удорожание поставок из этих стран может указывать в первую очередь на удорожание этого посреднического звена в цепочке поставок из дальнего зарубежья.
Данные месячных индексов потребительских цен в целом коррелируют со всплесками показателя в оптовом секторе. Так, судя по данным БНС, всплески оптовых цен на кофе и его заменители в РК наблюдались в январе 2026-го (104,6%) и летом прошлого года (102,2%—105,8%).
Тем временем на мировых рынках продолжается снижение стоимости сырья. Согласно данным международного портала Trading Economics, в апреле этого года биржевые цены на кофе снизились на 4,4%, в мае — ещё на 7%. По данным на 19 июня, фунт кофейных зёрен на мировых рынках продавался за 2,7 долл. США.
Динамика показателей за последний год свидетельствует о росте цен на этот вид коммодити с июня (2,9 долл. США) до ноября прошлого года (4,1 долл. США), а уже с декабря начался спад. Эксперты в качестве причин таких серьёзных ценовых колебаний в прошлом году называют плохие погодные условия в ключевых странах-производителях — Бразилии и Вьетнаме. Прошлогодний сезон был непростой: в Бразилии — засуха, во Вьетнаме — тайфуны и дожди.
Почему снижение биржевых цен в начале 2026 года на мировых рынках не привело к пропорциональному удешевлению кофе на внутреннем рынке Казахстана? Это связано со многими факторами, в том числе — с инерцией цепочек поставок, накопленными логистическими издержками и валютными эффектами. При стабилизации или снижении мировых цен казахстанским участникам рынка требуется время для адаптации закупочной политики и пересмотра отпускных цен. Впрочем, не факт, что кофе в принципе подешевеет в нашей республике.
Впрочем, растущие ценники не стали поводом для отказа казахстанцев от любимого ароматного напитка. Согласно результатам выборочных обследований, проведённых специалистами БНС, в прошлом году казахстанцы увеличили потребление растворимого кофе на 5,5%, до 307 граммов на человека в год. Устойчивый рост потребления растворимого кофе наблюдается уже несколько лет. Если в 2021 году казахстанцы потребляли в среднем 241 грамм кофе, то далее ежегодно показатель постепенно увеличивался.
Любопытно, что городские жители употребляют в два раза больше кофе, чем сельские. Это связано как с потребительскими предпочтениями, так и с более развитой инфраструктурой организаций общественного питания. Например, в прошлом году казахстанцы, проживающие в сёлах, потребили 177 граммов кофе в среднем на человека, в то время как в городах этот показатель составлял 383 грамма. Такая значительная разница наблюдается несколько лет подряд.