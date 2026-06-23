Более 26% за год: как изменились цены на кофе

Анализ индекса цен оптовых продаж к аналогичному месяцу предыдущего года показывает, что рост стоимости кофе и его заменителей носил неоднородный характер по сегментам. Продукция из стран СНГ демонстрировала более выраженную волатильность и в целом более высокие темпы удорожания — в отдельные месяцы индекс превышал 139%. Тогда как индексы на товары из стран вне СНГ росли более плавно и к маю 2026 года снизились до 111,2%. Так как государства СНГ, как и Казахстан, не являются крупными производителями кофе, удорожание поставок из этих стран может указывать в первую очередь на удорожание этого посреднического звена в цепочке поставок из дальнего зарубежья.