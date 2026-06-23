«Красноярский цемент» завершает ремонтные работы в рамках подготовки к строительному сезону — 2026

В цехе «Готовая продукция» проведен ремонт станции погрузки навального цемента в автотранспорт. Помимо этого, в подразделении завершена настройка оборудования, которое необходимо для маркировки цемента, тарированного в мешки по 25 и 50 кг. Напомним, в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 820, производители цемента, тарированного в упаковку весом до 300 кг, должны наносить на каждую упаковку продукции средства идентификации и предоставлять соответствующие сведения в государственную информационную систему мониторинга «Честный знак».