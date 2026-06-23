«Красноярский цемент» завершает ремонтные работы в рамках подготовки к строительному сезону — 2026

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК “Сибцем”) завершается подготовка к строительному сезону — 2026. В подразделениях завода проведены плановые мероприятия по ремонту и техническому обслуживанию основного и вспомогательного оборудования.
В цехе «Сырьевой» отремонтирована мельница № 8, в «Обжиге» -вращающаяся печь № 4. Подготовлено к нагрузкам летних месяцев оборудование цеха «Помол»: запланированные работы выполнены на цементных мельницах № 1, 4 и 5.
Добавим, предприятие продолжает работу по повышению эффективности производственных процессов в цехах «Сырьевой», «Обжиг», «Помол». Цель проекта, который стартовал в 2025 году, — снижение энергопотребления, а именно удельной нормы электроэнергии на одну тонну цемента.
В цехе «Готовая продукция» проведен ремонт станции погрузки навального цемента в автотранспорт. Помимо этого, в подразделении завершена настройка оборудования, которое необходимо для маркировки цемента, тарированного в мешки по 25 и 50 кг. Напомним, в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 820, производители цемента, тарированного в упаковку весом до 300 кг, должны наносить на каждую упаковку продукции средства идентификации и предоставлять соответствующие сведения в государственную информационную систему мониторинга «Честный знак».
«Завод полностью готов к строительному сезону. Завершив мероприятия ремонтной программы — 2026, мы обеспечили бесперебойное функционирование оборудования. Хорошие результаты уже дает проект по повышению энергоэффективности основных цехов, — подчеркивает управляющий директор ООО “Красноярский цемент” Дмитрий Киреев. — По-прежнему в приоритете — взаимодействие с потребителями продукции. Совершенствование логистических маршрутов поможет сделать более удобной доставку строительного материала, а внедрение цифровой маркировки — защитить покупателей от подделок».