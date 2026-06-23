Новосибирский губернатор поручил обсудить с АЗС ограничения на топливо

Об ограничении отпуска бензина и дизельного топлива на АЗС «во избежание искусственного ажиотажа на заправках и спекуляции» накануне сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко. Установлены следующие лимиты на заправках: на бензин — 40 л, а на дизтопливо — 80 л. На трассовых АЗС: 40 л — бензин, 200 л — дизтопливо. В Саратовской области с 23 по 30 июня можно будет купить не более 30 л на одну машину.