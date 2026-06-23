Новосибирский губернатор поручил обсудить с АЗС ограничения на топливо

Властям Новосибирской области нужно провести переговоры с владельцами сетей АЗС для выработки позиции. Это необходимо «в связи с введением ограничений на отпуск топлива на АЗС в некоторых соседних регионах», заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
«Очевидно, что для недопущения спекулятивного спроса нам также придется пойти на такое решение. Поручил минпромторгу региона провести переговоры с владельцами сетей АЗС для выработки в течение дня одинаковой позиции по этому вопросу», — написал он в телеграм-канале.
Об ограничении отпуска бензина и дизельного топлива на АЗС «во избежание искусственного ажиотажа на заправках и спекуляции» накануне сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко. Установлены следующие лимиты на заправках: на бензин — 40 л, а на дизтопливо — 80 л. На трассовых АЗС: 40 л — бензин, 200 л — дизтопливо. В Саратовской области с 23 по 30 июня можно будет купить не более 30 л на одну машину.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ранее объявил о переходе властей на «ручной режим работы». По его словам, часть местных АЗС ограничила продажу бензина, часть приостановила обслуживание.
22 июня правительство сообщило, что вице-премьер Александр Новак поручил подготовить план поддержки внутреннего рынка топлива на фоне роста цен и перебоев с поставками в регионах. В частности, ФАС дано поручение «продолжить непрерывный мониторинг ценовой ситуации в отрасли и при необходимости оперативно принимать соответствующие меры». По данным Росстата, с начала года бензин подорожал более чем на 6%.
В мае Минэнерго говорило о стабильной и контролируемой ситуации на внутреннем рынке топлива.
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