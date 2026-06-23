Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Татарстан и Беларусь договорились о сотрудничестве в легкой промышленности

Намечается запуск совместного производства школьной формы.

Источник: Комсомольская правда

Делегация из представителей фабрик Татарстана во главе с министром промышленности и торговли республики Олегом Коробченко отправилась в Минск для участия в круглом столе с председателем концерна «Беллегпром» Надеждой Лазаревич. Стороны обсудили сотрудничество в легкой промышленности.

По словам Коробченко, швейное производство в Татарстане, конечно, развито, но большая часть тканей, материалы и фурнитуры приходится закупать за границей — в Китае. Министр намерен выстроить работу так, чтобы быть независимыми от сырья из Поднебесной, и помочь в этом должна кооперация с союзным государством Беларусь.

К слову, стороны уже определили одно из приоритетных направлений сотрудничества. Речь идет о совместном пошиве школьной формы и спецодежды. Производители из Беларуси готовы поставлять татарстанским швейным предприятиям свои ткани и комплектующие.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше