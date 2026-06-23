Татарстан и Беларусь договорились о сотрудничестве в легкой промышленности

По словам Коробченко, швейное производство в Татарстане, конечно, развито, но большая часть тканей, материалы и фурнитуры приходится закупать за границей — в Китае. Министр намерен выстроить работу так, чтобы быть независимыми от сырья из Поднебесной, и помочь в этом должна кооперация с союзным государством Беларусь.