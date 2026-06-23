Экс-директор омской теплосети заплатит 300 тыс за сокрытие налогов

Суд установил, что в период с июля 2023 по июнь 2024 года руководитель умышленно не исполнял обязанность по уплате налогов, скрывая средства от налоговых органов. Свою вину он признал полностью, поэтому дело рассмотрели в особом порядке. Суд счёл возможным применить статью 64 УК РФ, позволяющую назначить наказание ниже низшего предела — минимальный штраф по этой статье составляет 500 тысяч рублей либо лишение свободы. Ему назначили штраф в размере 300 тысяч рублей.