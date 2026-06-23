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Экс-директор омской теплосети заплатит 300 тыс за сокрытие налогов

Суд назначил наказание в виде штрафа.

Источник: Freepik

Таврический районный суд Омской области вынес приговор бывшему руководителю теплоснабжающей организации, об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Омской области. Экс-директор признан виновным в сокрытии денежных средств предприятия, за счёт которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам.

Суд установил, что в период с июля 2023 по июнь 2024 года руководитель умышленно не исполнял обязанность по уплате налогов, скрывая средства от налоговых органов. Свою вину он признал полностью, поэтому дело рассмотрели в особом порядке. Суд счёл возможным применить статью 64 УК РФ, позволяющую назначить наказание ниже низшего предела — минимальный штраф по этой статье составляет 500 тысяч рублей либо лишение свободы. Ему назначили штраф в размере 300 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее мы рассказывали, что экс-главу омского завода напитков осудят за неуплату налогов на 111 миллионов рублей.