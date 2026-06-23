Финансист Журавлев: ключевая ставка в 2027 году будет в границах 9 процентов

Как отметил Журавлев в беседе с «Газета.Ru», Центральный Банк рассчитывает вернуть инфляцию к целевому показателю в 4% уже к указанному сроку. Необходимость в двузначной ставке отпадет, как только ценовое давление стабилизируется. Регулятор закладывает сценарий не мгновенного, а постепенного выхода из режима жестких ограничений. Дополнительным фактором выступает замедление экономики после периода перегрева в 2023—2025 годах. Высокая стоимость заимствований уже сейчас ограничивает кредитование и инвестиции, поэтому по мере ослабления инфляционного давления Банк России будет заинтересован в плавном снижении стоимости денег.