ЕБРР выделит 229,5 млрд тенге на реконструкцию трассы «Актобе — Карабутак — Улгайсын»

«В рамках международной бизнес-конференции по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута АО “НК “ҚазАвтоЖол” подписало соглашение с Европейским банком реконструкции и развития по реализации проекта реконструкции автомобильной дороги республиканского значения “Актобе — Карабутак — Улгайсын”. Сумма займа ЕБРР составляет Т229,5 млрд. Документ со стороны национальной компании подписал председатель правления АО “НК “ҚазАвтоЖол” Дархан Иманашев”, — говорится в сообщении.
Проект предусматривает реконструкцию 234 км автомобильной дороги на участках км 763−791 и км 819−1025. Трасса будет переведена в I техническую категорию с четырьмя полосами движения, асфальтобетонным покрытием и расчетной скоростью до 120 км/ч.
«Реконструируемый участок имеет стратегическое значение для транспортной системы Казахстана. Он входит в международный маршрут “Западная Европа — Западный Китай”, Коридор № 1 программы ЦАРЭС (CAREC) и европейский маршрут Е38, обеспечивая важную транспортную связь между Европой, Центральной Азией и Китаем», — отметили в компании.
Общая стоимость проекта оценивается в Т523 млрд. Финансирование осуществляется при участии международных финансовых институтов, включая Европейский банк реконструкции и развития и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.
«Реализация проекта позволит существенно повысить пропускную способность транспортного коридора, сократить время в пути, снизить транспортные расходы и повысить безопасность дорожного движения. По расчетам, время прохождения реконструируемого участка сократится до 1,4 часа», — добавили в «КазАвтоЖол».
К 2048 году расчетная интенсивность движения прогнозируется на уровне до 26 989 автомобилей в сутки на участке км 763−791 и до 11 492 автомобилей в сутки на участке км 819−1025.
«В рамках проекта планируется внедрение современных интеллектуальных транспортных систем. В их числе — электронное взимание платы за проезд, автоматические комплексы взвешивания транспорта в движении, системы мониторинга погодных условий и дорожной обстановки, а также цифровые решения по управлению дорожными активами и обеспечению безопасности движения», — заявили в компании.