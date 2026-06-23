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Аварийный пластырь на биржевом пузыре KRX: реакция на обвал акций

Во вторник оператор фондовой биржи Южной Кореи, Корейская биржа (KRX), активировал автоматический выключатель для базового индекса Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) из-за резкого падения акций технологических компаний. Это решение было принято около 14:33, когда индекс KOSPI снизился более чем на 8% по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

Во вторник оператор фондовой биржи Южной Кореи, Корейская биржа (KRX), активировал автоматический выключатель для базового индекса Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) из-за резкого падения акций технологических компаний. Это решение было принято около 14:33, когда индекс KOSPI снизился более чем на 8% по сравнению с закрытием предыдущей сессии. Сообщает Ренхап.

Падение акций технологических гигантов: Индекс подвергся значительному давлению со стороны продавцов, так как иностранные инвесторы начали массово избавляться от акций технологических компаний с высокой капитализацией. Это происходило на фоне ночного падения акций американских технологических компаний, что вызвало опасения среди инвесторов.

Фиксация прибыли: Инвесторы, вероятно, решили зафиксировать прибыль после недавнего роста, что также способствовало обвалу цен на акции.

В результате активации автоматического выключателя, торги акциями, котирующимися на бирже KOSPI, были приостановлены на 20 минут. Это уже четвертый случай в текущем году, когда KRX принимает такие меры для защиты рынка от резких колебаний.

Ситуация на фондовом рынке Южной Кореи подчеркивает высокую волатильность и чувствительность к изменениям на глобальных рынках. Инвесторы будут внимательно следить за дальнейшими событиями и их возможными последствиями для рынка.

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