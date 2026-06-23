На форуме потребкооперации в Казани представят сладости, напитки и овощи из РТ

Особое место отведут кондитерским изделиям и традиционным татарским сладостям. Мясная гастрономия окажется представлена широким ассортиментом колбас и деликатесов, изготовленных из местного сырья. Рядом разместят рыбную продукцию собственного посола и копчения.
Из напитков будут представлены лимонады по классической технологии на натуральном сиропе и сборы татарских трав и чаев, которые славятся своими полезными свойствами. Еще одной частью экспозиции станут овощи с кооперативных полей и теплиц республики.
«Вся продукция, которая будет представлена на выставке, произведена именно в Татарстане», — заверили в Татпотребсоюзе.
Международный форум потребительской кооперации «Молодежь кооперации: объединяя ресурсы для развития отрасли» состоится в Казани