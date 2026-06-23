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На форуме потребкооперации в Казани представят сладости, напитки и овощи из РТ

В рамках Международного форума потребительской кооперации, который пройдет в Казани, на выставке собственного производства будет представлена продукция, произведенная предприятиями потребкооперации Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Татпотребсоюза.

Источник: ИА Татар-информ

Особое место отведут кондитерским изделиям и традиционным татарским сладостям. Мясная гастрономия окажется представлена широким ассортиментом колбас и деликатесов, изготовленных из местного сырья. Рядом разместят рыбную продукцию собственного посола и копчения.

Из напитков будут представлены лимонады по классической технологии на натуральном сиропе и сборы татарских трав и чаев, которые славятся своими полезными свойствами. Еще одной частью экспозиции станут овощи с кооперативных полей и теплиц республики.

«Вся продукция, которая будет представлена на выставке, произведена именно в Татарстане», — заверили в Татпотребсоюзе.

Международный форум потребительской кооперации «Молодежь кооперации: объединяя ресурсы для развития отрасли» состоится в Казани 8—10 июля этого года. Организаторами события выступают Центросоюз России, Правительство РТ, Татпотребсоюз и Российский университет кооперации.