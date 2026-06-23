Продажи элитных новостроек в Москве упали почти на 30%

Падение активности эксперты связывают с исчерпанием отложенного спроса, который подогревал рынок в прошлом году. Теперь покупатели стали более внимательны к бюджету и площади. Срок принятия решений увеличился, а количество просмотров перед покупкой выросло. Кроме того, цены на первичное жилье достигли временного потолка: средняя стоимость квадратного метра в элитном сегменте приближается к 2,5 млн руб., что на треть выше, чем в начале 2025 года.