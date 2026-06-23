Кофе подорожал в Казахстане, хотя в мире подешевел

По информации аналитиков, высокий темп удорожания кофе затрагивает как розничный сегмент, так и сферу общественного питания. Согласно данным Бюро национальной статистики, динамика годовых индексов показывает последовательное увеличение: со 116% в мае 2025 года показатель поднялся до 129,4% в апреле текущего года. После чего в мае 2026 года несколько снизился.
«Это отражает нарастающее инфляционное давление на категорию — даже с учетом сезонных колебаний годовой прирост остается стабильно высоким, превышая 20% с августа прошлого года», — говорится в публикации. Отмечается, что колебания в помесячной динамике также подтверждают сохранение инфляционного тренда. Месячные индексы чаще всего оставались в диапазоне 101,5%-103,3%. При этом в отдельные месяцы наблюдались показатели в пределах 100,1%-100,5%, что отражало некоторое снижение темпов роста, однако сам тренд на удорожание не менялся ни разу — индексы стабильно оставались выше 100%.
«Так как внутренний рынок кофе Казахстана полностью зависит от импорта, соответственно, на цены на стаканчик капучино в городах РК влияет очень много внешних факторов: от дождей в Бразилии до удорожания морской логистики. Добавляются в эту цепочку также и внутренние факторы — собственные инфляционные процессы, удорожание стоимости рабочей силы в общепите, рост цен на сопутствующие товары (молоко, сахар и другие)», — добавили аналитики.
Данные БНС позволяют сделать вывод: на рост потребительских цен в первую очередь повлияло удорожание на уровне опта. Так, в мае этого года цены оптовиков выросли в годовом выражении на 19%. Тем временем на мировых рынках продолжается снижение стоимости сырья. Согласно данным международного портала Trading Economics, в апреле этого года биржевые цены на кофе снизились на 4%, в мае — еще на 7%. По данным на 19 июня, фунт кофейных зерен на мировых рынках продавался менее чем за 3 доллара.
Эксперты называют причинами таких серьезных ценовых колебаний в прошлом году плохие погодные условия в ключевых странах-производителях — Бразилии и Вьетнаме. Снижение биржевых цен в начале 2026 года на мировых рынках не привело к пропорциональному удешевлению кофе на внутреннем рынке Казахстана из-за инерции цепочек поставок, накопленных логистических издержек и валютных эффектов.
«При стабилизации или снижении мировых цен казахстанским участникам рынка требуется время для адаптации закупочной политики и пересмотра отпускных цен. Впрочем, не факт, что кофе в принципе подешевеет в нашей республике», — уточнили в публикации.
Несмотря на растущие цены, казахстанцы не стали отказываться от любимого ароматного напитка. Согласно результатам выборочных обследований, проведенных специалистами БНС, в прошлом году казахстанцы увеличили потребление растворимого кофе на 5,5%, до 307 гр на человека в год.