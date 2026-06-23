Кофе подорожал в Казахстане, хотя в мире подешевел

Данные БНС позволяют сделать вывод: на рост потребительских цен в первую очередь повлияло удорожание на уровне опта. Так, в мае этого года цены оптовиков выросли в годовом выражении на 19%. Тем временем на мировых рынках продолжается снижение стоимости сырья. Согласно данным международного портала Trading Economics, в апреле этого года биржевые цены на кофе снизились на 4%, в мае — еще на 7%. По данным на 19 июня, фунт кофейных зерен на мировых рынках продавался менее чем за 3 доллара.