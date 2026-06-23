В Беларуси выставили на продажу легендарный «дом-призрак» — вот цена

Сейчас здание продают из-за долгов компании-собственника. За историческое здание в центре города просят 536 тысяч белорусских рублей (свыше 188 тысяч долларов в эквиваленте). Покупатель получит дом площадью более 850 квадратных метров и правоаренды участка почти на 12 соток до конца 2040 года. Однако с условием, что здесь создадут гостиницу, мотель или кемпинг.