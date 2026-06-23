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В Беларуси выставили на продажу легендарный «дом-призрак» — вот цена

В Витебске продадут с молотка легендарный «дом-призрак».

Источник: Комсомольская правда

В Витебске выставили на продажу легендарный «дом-призрак». Лот появился на сайте площадки по продаже имущества «БелЮрОбеспечение».

Речь идет об одной из наиболее известных «заброшек» Витебска — здании по улице Комсомольской, 28. «Дом-призрак» был построен на рубеже XIX и XX веков и имеет статус историко-культурной ценности. Считается, что к проекту дома причастен известный витебский архитектор Тихон Кибардин.

Изначально трехэтажный дом был рассчитан на 12 квартир. Весь второй этаж занимала витебская интеллигенция — представители культуры и руководители предприятий. Во время Великой Отечественной войны здание серьезно пострадало, но к концу 1940 годов было восстановлено. Позже здесь жили работники завода «Вистан».

К началу 2010-х состояние дома резко ухудшилось. В стенах появились глубокие трещины, начали разрушаться эркеры и кровля. В 2012 году здание признали аварийным, жильцов оперативно отселили.

Была задумка сделать из дома гостиницу, объект покупал частный инвестор, но работы так и не начались.

Сейчас здание продают из-за долгов компании-собственника. За историческое здание в центре города просят 536 тысяч белорусских рублей (свыше 188 тысяч долларов в эквиваленте). Покупатель получит дом площадью более 850 квадратных метров и правоаренды участка почти на 12 соток до конца 2040 года. Однако с условием, что здесь создадут гостиницу, мотель или кемпинг.

Электронный аукцион назначен на 7 июля.

А еще мы писали, как россиянка купила в Беларуси дворец Радзивиллов ровно за 90 рублей.

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