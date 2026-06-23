В краевой столице дали старт реализации масштабного проекта «Хабаровск-Сити». В торжественной церемонии установки пробной сваи на стройплощадке приняли участие первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Сергей Абрамов, министр строительства края Александр Мелихов, представители специализированного застройщика «Хабаровск-Сити» и оператора комплексного развития территорий — АО «Застройщик.27», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Общая площадь застройки “Хабаровск-Сити” составит около 1,5 млн кв. м. Большая часть придется на жилье — почти 900 тыс. кв. м, деловая и коммерческая застройка — примерно 400 тыс. кв. м., социальная инфраструктура — около 110 тыс. кв. м. Будут построены 3 школы на 1100 мест каждая, 4 детских сада — суммарно на 1480 мест, поликлиника в районе РЭБ флота на 350 посещений в смену», — говорится в сообщении.
В краевом центре началось строительство «Хабаровск-Сити». Фото: Вячеслав Реутов.
В краевом центре началось строительство «Хабаровск-Сити». Фото: Вячеслав Реутов.
1 / 2.
Проект предполагает как государственное финансирование через инфраструктурные кредиты, облигации, средства ДОМ.РФ, так и привлечение средств инвесторов, а также финансирование из регионального и муниципального бюджетов.
Кроме жилой и социальной инфраструктуры запланировано строительство финансово-делового центра «Хабаровск-Сити», который будет состоять из шести уникальных зданий-башен. Одна из них — башня правительства края.
«Сейчас ведется подготовка архитектурно-градостроительной концепции башни. Так как объект требует специальных знаний и навыков мы привлекли не только российских проектировщиков, но и специалистов из КНР. Подписано соглашение с двумя компаниями, каждая из них готовит свои предложения. Коллеги из КНР имеют большой опыт строительства высокоэтажных зданий», — рассказал первый заместитель председателя правительства края Сергей Абрамов.
«Хабаровск-Сити» протянется вдоль Амура от ТРЦ «Броско Молл» в сторону южной части города примерно на 2,5 км. Часть будущих объектов разместится на искусственных земельных участках. Для этого затон будет частично засыпан.
«Предполагается создание четырёх искусственных земельных участков. В настоящее время ведется разработка проекта разрешения на устройство этих участков. Документы проходят согласование в профильных и надзорных ведомствах», — отметил генеральный директор АО «Застройщик.27» Виктор Елагин.
Для проведения работ по частичной засыпке затона правительство края закупает специальную технику. В конце августа — начале сентября этого года состоятся тестовые испытания. Основные работы запланированы на 2027 год.
В «Хабаровск-Сити» также будут построены международный конгрессно-выставочный центр, многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс РМК Арена, специализированная детская яхтенная школа, гостиница на ул. Юнгов.
«Сегодня по-настоящему важная веха в реализации проекта “Хабаровск-Сити”. Этому дню предшествовала большая работа в том числе управления архитектуры Хабаровского края. Нужно было разработать не просто современные решения, а такие, которые будут актуальны и через 10−20−30 лет. После установки пробной сваи будут проведены испытания грунтов для определения несущей способности, а затем начнется проектирование и появятся укрупненные графики строительства», — рассказал министр строительства края Александр Мелихов.
Общий срок реализации проекта «Хабаровск Сити» — 2032 год, некоторые объекты будут построены к 2035-му. Напомним, «Хабаровск-сити» входит в долгосрочный план развития (мастер-план) Хабаровской городской агломерации.