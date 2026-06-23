Власти Челябинска расширили границы КРТ в немецком квартале

Власти Челябинска расширили границы территории комплексного развития в немецком квартале, чтобы сделать проект инвестиционно привлекательным для застройщика. Проект распоряжения с указанием новых условий размещен на сайте мэрии. Девелопер сможет возводить на этой территории не только жилые дома, но и поликлиники, больницы, магазины и другие соцобъекты.
«Принять решение о комплексном развитии двух несмежных территорий жилой застройки в квартале, ограниченном улицами Социалистической, Жукова, Мира, Дегтярева, и квартале, ограниченном улицами Липецкой, Мира, Жукова, Социалистической, общей площадью 3,31 га», — говорится в документе.
Первоначальные условия предполагали снос в границах улиц Социалистической, Жукова, Мира и Дегтярева восьми многоквартирных домов. Два дома немецкого квартала сносить не планировали — это здания по адресам Жукова, 21 и Дегтярева, 68. Прежний проект КРТ задумывался на участке в 1,6 га. Инвестору собирались рекомендовать оформить стилобаты и первые этажи новых домов в стилистике квартала. Место может стать первым примером фасадизма в Челябинске.