Власти Челябинска расширили границы КРТ в немецком квартале

Первоначальные условия предполагали снос в границах улиц Социалистической, Жукова, Мира и Дегтярева восьми многоквартирных домов. Два дома немецкого квартала сносить не планировали — это здания по адресам Жукова, 21 и Дегтярева, 68. Прежний проект КРТ задумывался на участке в 1,6 га. Инвестору собирались рекомендовать оформить стилобаты и первые этажи новых домов в стилистике квартала. Место может стать первым примером фасадизма в Челябинске.