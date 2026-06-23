Погрузка на железной дороге в Красноярском крае выросла на 10,5% в мае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В мае 2026 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Красноярском крае составила 4 млн тонн, что на 10,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
За 5 месяцев 2026 года на железной дороге в Красноярском крае погружено 20,8 млн тонн различных грузов (-3% к результату января — мая прошлого года), в том числе:
каменного угля — 14,4 млн тонн (- 4,6% к показателю января — мая 2025 года);
нефти и нефтепродуктов — 2,7 млн тонн (+22%);
зерна — 646 тыс. тонн (рост в 1,4 раза);
руды цветной и серного сырья — 543 тыс. тонн (-10,3%);
цветных металлов — 527,5 тыс. тонн (-8,1%);
строительных грузов — 523 тыс. тонн (+7,5%);
цемента — 186,3 тыс. тонн (-0,5%);
продуктов перемола — 43 тыс. тонн (рост в 1,5 раза);
жмыхов — 19,4 тыс. тонн (рост в 2,7 раза).
Напомним, в зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Хакасии, частично Кемеровской и Иркутской областей.