Индекс гособлигаций Мосбиржи упал ниже 115 пунктов впервые с октября 2025 года

RGBI, или индекс гособлигаций, — основной индикатор рынка российского госдолга. Он включает ликвидные облигации федерального займа с дюрацией (сроком возврата инвестиций) более года. Рассчитывается в режиме реального времени по методам совокупного дохода и чистых цен.