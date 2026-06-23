Юрист рассказал, почему нельзя тратит внезапно упавшие на счет деньги

Если вам на счет внезапно упали деньги неизвестно от кого, их нельзя ни тратить, ни переводить обратно, предупреждает юрист Александр Хаминский. Иначе легко стать жертвой мошенников.
Прежде всего, необходимо проверить баланс через онлайн-приложение банка и убедиться, что средства действительно были переведены. Далее следует связаться с банком и оформить возврат через его сотрудников.
«Это позволит защититься в случае, если вас обвинят в незаконном обогащении», — цитирует эксперта «Прайм».
Проблема в том, что поступившие на ваш счет деньги могут быть частью мошеннической схемы, когда средства сначала переводят, а затем просят вернуть на другие реквизиты. В результате жертва остается и без перечисленных, и без своих собственных денег.
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