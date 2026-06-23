Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посевы подсолнечника выросли в Нижегородской области к началу июня

Региональные аграрии увеличили площади подсолнечника на 3 тысячи гектаров, а общий сев яровых культур превысил 276 тысяч гектаров.

К началу июня 2026 года в Нижегородской области завершён сев яровых культур. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородстата. По данным ведомства, аграрии региона засеяли 276 тысяч гектаров яровых зерновых и зернобобовых культур, 8 тысяч гектаров подсолнечника, 10 тысяч гектаров сахарной свёклы, 21 тысячу гектаров картофеля и 3 тысячи гектаров овощей.

В структуре посевов зерновых и зернобобовых культур 78% приходится на сельскохозяйственные организации. При этом большая часть посадок картофеля и овощей традиционно принадлежит населению — 54% и 86% соответственно.

Отмечается, что в текущем году сельхозорганизации увеличили площади подсолнечника на 3 тысячи гектаров, что стало одним из ключевых изменений посевной кампании.

Ранее сообщалось, что Нижегородстат назвал среднюю зарплату нижегородцев.