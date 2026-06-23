Посевы подсолнечника выросли в Нижегородской области к началу июня

К началу июня 2026 года в Нижегородской области завершён сев яровых культур. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородстата. По данным ведомства, аграрии региона засеяли 276 тысяч гектаров яровых зерновых и зернобобовых культур, 8 тысяч гектаров подсолнечника, 10 тысяч гектаров сахарной свёклы, 21 тысячу гектаров картофеля и 3 тысячи гектаров овощей.
В структуре посевов зерновых и зернобобовых культур 78% приходится на сельскохозяйственные организации. При этом большая часть посадок картофеля и овощей традиционно принадлежит населению — 54% и 86% соответственно.
Отмечается, что в текущем году сельхозорганизации увеличили площади подсолнечника на 3 тысячи гектаров, что стало одним из ключевых изменений посевной кампании.
Ранее сообщалось, что Нижегородстат назвал среднюю зарплату нижегородцев.