Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербург почти полностью выполнил программу развития здравоохранения за 2025 год

В 2025 году на реализацию программы «Развитие здравоохранения» в Санкт-Петербурге направили 323,84 млрд рублей. Такие данные озвучили 23 июня на заседании городского правительства.

Источник: Коммерсантъ

Основной объем финансирования обеспечил городской бюджет — из казны выделили 220,92 млрд рублей. Еще 9,65 млрд рублей поступило из федерального бюджета, а свыше 93 млрд рублей составили внебюджетные источники.

Как сообщил председатель комитета по здравоохранению Андрей Сарана, большая часть средств — 298,2 млрд рублей — была направлена на текущие расходы, еще 24,3 млрд рублей составили расходы на развитие. Исполнение плана бюджетного финансирования достигло 99,6%.

Отдельное внимание уделили поддержке жителей старшего поколения. В рамках программы выполнено 4,3 тысячи операций по лечению катаракты, а также выдано более 2,1 тысячи слуховых аппаратов.

Кроме того, по итогам года Санкт-Петербургу удалось превысить целевые показатели по снижению смертности — показатель исполнения составил 110,6% от плана.