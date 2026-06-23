По 30 в руки. Компания «Лукойл» ограничила продажу бензина в ряде регионов

Компания «Лукойл» ввела с 23 июня ограничения на отпуск бензина и дизеля в Волгоградской области. За один раз бензина можно приобрести в городе 30 литров, дизельного топлива — 60 литров. На трассах ДТ заливают 200 литров. Об этом сообщает региональный комитет промышленности, торговли и ТЭК. Как обстоит ситуация на других заправках региона и в других регионах страны — в материале vlg.aif.ru.
«Ситуация стабильна»: за поставкой бензина следят власти и УФАС.
Еще накануне в пресс-службе обладмина vlg.aif.ru подтвердили: проблем с топливом в Волгограде и области нет, проверено на себе — утром автолюбители заправлялись топливом без проблем. А в 10:08 23 июня в Telegram регионального комитета промышленности, торговли и ТЭК появилось сообщение: «Компания “Лукойл” вводит ограничения на отпуск за одну транзакцию: на бензин — 30 литров, ДТ — 60 литров в городе, 200 литров за городом на трассах».
По данным комитета, другие крупные сети продолжают работать в штатном режиме. Разве что «Татнефть» вводила на минувшей неделе ограничения — бензина АИ-95 отпускали не более 20 литров в одни руки. Затем объем был увеличен до 30 литров.
В комитете заверили: ситуация на топливном рынке региона остается стабильной. Повышенный спрос носит сезонный характер. Запасов бензина и дизеля достаточно, его постоянно отгружают с нефтебаз.
«Профильные ведомства региона во взаимодействии с волгоградским УФАС продолжают мониторить ситуацию», — говорится в сообщении.
«Вынужденная мера»: власти опасаются спекуляций.
Накануне положение дел в других регионах России прокомментировали их главы. С 23 июня лимиты на отпуск бензина для автолюбителей введены также во Владимирской, Воронежской, Иркутской, Омской и Саратовской областях. В ряде регионов, в том числе, южных, ограничения были введены еще раньше.
Глава Саратовской области Роман Бусаргин сообщил вечером 22 июня: он только что с совещания, в котором приняли участие производители и поставщики бензина и дизеля и представители профильного блока правительства региона. В связи с тем, что в последние дни на бензин всех марок наблюдается повышенный спрос, оперштаб принял решение ввести лимит на отпуск бензина для физлиц — по 30 июня в области будут отпускать физлицам не более 30 литров в одни руки.
«Эта вынужденная мера необходима в целях снижения необоснованного ажиотажа и возможных спекуляций на топливном рынке», — пояснил губернатор.
Глава Владимирской области Александр Авдеев подтвердил: в конце минувшей недели у ряда компаний возникли проблемы с логистикой. Автомобилисты тут же отреагировали ажиотажным спросом. Очереди появились даже там, где поставки топлива проходили по плану.
«Призываю жителей по возможности сократить поездки на личном транспорте и приобретать бензин исключительно в необходимых объемах. Чем спокойнее будет реакция на временные трудности, тем быстрее ситуация вернется в нормальное русло», — обратился губернатор к местным жителям.
«Перебои по всей стране»: дело в повышении спроса.
В правительстве Воронежской области сообщили — здесь временные ограничений установила компания «Лукойл». На одну машину на ее заправках в областном центре отпускают не более 30 литров бензина и не более 60 литров дизеля. На трассе — по 60 литров бензина и по 200 литров дизеля.
Временное отсутствие топлива на конкретных заправочных станциях связано с логистическими вопросами и повышением спроса, а основной причиной повышения цен стало подорожание топлива на бирже, пояснили власти, заверив, что запас АИ-95, АИ-92 и дизельного топлива достаточен на АЗС федеральных сетей.
Глава Иркутской области Игорь Кобзев делится: он сам объехал в выходные несколько автозаправочных станций, чтобы своими глазами убедиться в ситуации на топливном рынке региона.
«На отдельных АЗС введены ограничения по отпуску бензина, некоторые из них временно прекратили обслуживание. Такие перебои по всей стране», — поясняет губернатор, подчеркивая: главная задача на сегодняшний день — обеспечить топливом пожарные и скорые, общественный транспорт, коммунальщиков и аграриев.
«Только госслужбам»: в Крыму отменили продажу бензина.
Глава Омской области Виталий Хоценко обратился к землякам: во избежание искусственного ажиотажа на АЗС и спекуляции решено продавать топливо только в бак и с ограничениями. Бензина можно приобрести 40 литров, дизельного топлива — 80. На трассовых заправках ограничение по бензину сохраняется, дизеля можно приобрести 200 литров. Для сжиженных углеводородных газов ограничений нет.
Топливный кризис набирает обороты и в южных регионах России. Так глава Крыма Сергей Аксенов сообщил 21 июня о прекращении продажи топлива на АЗС как за наличный, так и за безналичный расчет. Отменены талоны для автолюбителей и юрлиц.
«Топливо будет отпускаться только госслужбам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность республики», — пояснил Аксенов, дополнив, что об изменении ситуации на топливном рынке он сообщит дополнительно.
Глава Краснодарского края Вениамин Контратьев так объяснил проблемы с топливом: «На фоне непростой ситуации в соседних регионах многие решили запастись бензином, что вызвало искусственный ажиотаж».
По его данным, дефицита бензина в Краснодарском крае нет. Ситуация на контроле.
С похожими заявлениями выступили власти Ростовской области и Ставрополья, однако позже региональное министерство энергетики, промышленности и связи подтвердило факт перебоев с автомобильным топливом на ряде АЗС.
Официально.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских подтвердил, что ограничения продажи бензина на АЗС страны связаны не только с атаками БПЛА, но и с проблемами с логистикой, а также плановым ремонтов на заводах. Однако ограничения эти локальны и временны. По его словам, на НПЗ регулярно начинается ремонт по графикам, начиная с мая.
«Так или иначе сказываются временные остановки, связанные с беспилотниками. Все эти лимиты — это крайняя и временная мера… Просто сейчас в каких-то регионах случилось наложение обстоятельств. Ничего критичного нет», — цитирует депутата издание «Подъем».